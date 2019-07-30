استقالة وزير الداخلية الروماني بعد فضيحة "المكالمات الثلاث"

أعلن وزير الداخلية الروماني نيكولاي موغا استقالته من منصبه بعد قضية اغتصاب وقتل مراهقتين التي هزت الشارع الروماني. وقال موغا خلال مؤتمر صحفي في قصر فيكتوريا : "نتيجة للمناقشة التي أجريتها هذا الصباح مع رئيس الوزراء فيوريكا دانشيلا، قررت الاستقالة من منصب وزير الداخلية. اتخذت هذا القرار من أجل إنقاذ جزء من هيبة الوزارة، نتيجة للأنشطة المعيبة لبعض موظفيها، الذين تم فصلهم".

جاء قرار الاستقالة بعدما تظاهر آلاف الرومانيين يوم السبت ضد حكومة بعدما تبين أن الشرطة فشلت في الاستجابة لثلاث مكالمات طوارئ من إحدى المراهقتين التي قالت إنها تعرضت للاختطاف على يد الجاني جيورجي دينكا.

ووصلت الشرطة إلى موقع الجريمة بعد 19 ساعة من اختطاف الضحية أليكساندرا ماكيسانو (15 عاماً) نظراً لغياب التقنيات المطلوبة لتحديد موقع مكالماتها بشكل دقيق بالإضافة لاستغراق وقت طويل في استخراج أذون تفتيش غير ضرورية.

هذا وتم إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 65 عاماً والذي اعترف باغتصاب وقتل المراهقتين.

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