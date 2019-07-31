صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الأربعاء إن ثلاثي ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وساديو ماني انضم إلى الثنائي المرشح دائما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة مختصرة لنيل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وتقاسم صلاح وماني جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع بيير-إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً لكل منهم بينما تصدر ميسي قائمة الهدافين في دوري الدرجة الأولى الإسباني 36 هدفاً ودوري أبطال أوروبا 12 هدفاً الموسم الماضي.

وتم اختيار قلب الدفاع فان ديك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما حصل على جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم بعدما لعب دوراً بارزاً في تتويج ليفربول أوروبياً.

وفاز رونالدو بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في أول مواسمه مع يوفنتوس كما تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة.

كما قاد البرتغال للفوز بالنسخة الأولى لدوري الأمم الشهر الماضي.

وتم ترشيح الثلاثي الفائز بكأس العالم للسيدات المؤلف من ميجان رابينو، التي نالت جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعبة، واليكس مورجان وجولي ايرتز للحصول على جائزة أفضل لاعبة في العالم مع النرويجية ادا هيجربرج الفائزة بالكرة الذهبية العام الماضي.

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كما دخلت القائمة ثلاث زميلات لهيجربرج في أولمبيك ليون الفائز بالثلاثية وهن لوسي برونز واماندين هنري وويندي رينار.

ويتصدر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية المحلية ترشيحات أفضل مدرب كرة قدم للرجال في العالم.

ومن بين المرشحين الآخرين لهذه الجائزة فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وتيتي مدرب البرازيل، الذي قاد فريقه للفوز بلقب كأس كوبا أمريكا، وجمال بلماضي مدرب الجزائر الفائز بكأس أمم افريقيا.

وتتصدر جيل ايليس مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات التي قادت فريقها للفوز باللقب الرابع في كأس العالم في وقت سابق هذا الشهر قائمة الترشيحات لجائزة أفضل مدرب كرة قدم للسيدات في العالم.

وتتنافس مع رينالد بيدروس الفائز بالثلاثية مع أولمبيك ليون وسارينا فيجمان التي قادت هولندا لبلوغ نهائي كأس العالم لأول مرة وجو مونتمورو الذي قاد أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز للسيدات.

وسيتم الكشف عن الثلاثة الذين وصلوا إلى التصفية النهائية في كل جائزة في وقت لاحق. وسيقام حفل تكريم الفائزين في ميلانو في 23 سبتمبر ايلول.

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