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رياضة

ما مصير نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي؟

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة بمصر يوم 20 مارس آذار 2019
كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة بمصر يوم 20 مارس آذار 2019 -
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رويترز
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ألغت محكمة التحكيم الرياضية يوم الأربعاء قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ قرار.

وترك قرار المحكمة ومقرها سويسرا مصير النهائي معلقاً بعد إلغاء المباراة الأصلية واحتساب الترجي التونسي فائزاً بعد أن غادر لاعبو الوداد المغربي الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.

وبعد توقف استمر حوالي ساعتين، تم منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز لكن طُلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد بداعي وجود "ظروف غير آمنة".

وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي "لا تملك سلطة" إعادة النهائي وأبطلت القرار.

وفي بيان يوم الأربعاء، قالت المحكمة الرياضية إنها أحالت الأمر مجددا إلى الاتحاد الأفريقي حتى "تراجع السلطات المختصة في الاتحاد الأفريقي الوقائع" وتقرر ما إذا كان يجب إعادة المباراة أو لا.

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