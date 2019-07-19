مصر تجني أعلى مداخيل في دورة كأس إفريقيا لكرة القدم

قال رئيس الجامعة الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد إن مداخيل مصر من دورة كأس إفريقيا لكرة القدم 2019 بلغت 83 مليون دولار. وبين رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة ان مداخيل الدورة الحالية لكأس إفريقيا تجاوزت تلك التي نظمت في جنوب إفريقيا سنة 2015 أو تلك التي نظمتها الغابون سنة 2017.

ورغم حالات الفوضى خارج الملاعب، واللعب في أجواء حارة في ملاعب غابت عن مدارجها الجماهير، فإن كأس إفريقيا للأمم ما يزال يقدم شيئا من الترفيه حتى دورته الحالية.

وكان مكان تنظيم الدورة وتوقيتها قد تغير منذ تحديد مباريات التصفيات بداية 2017، إذ كان يفترض أن تنظم الدورة 2019 بداية يناير كانون الثاني في الكاميرون هذا العام بمشاركة 16 فريقا، لكن وبسبب التحضيرات البطيئة والقلق لدواعي امنية سحبت الجامعة الافريقية حق التنظيم من الكاميرون لتحتضن مصر الدورة، التي سيجمع خلالها نهائي الكاس مساء اليوم بين المنتخبين الجزائري والسنيغالي، علما وان عدد الفرق المشاركة في الدورة ارتفع إلى 24 فريقا.

وقد جرت أمس في القاهرة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستستضيفها الكاميرون، وستبدأ التصفيات في شهر أكتوبر، أما آخر جولة من التصفيات فستكون في تشرين الثاني نوفمبر 2020.

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