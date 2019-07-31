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المملكة المتحدة

شاهد: فيضانات مفاجئة تضرب شمال المملكة المتحدة

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
شاهد: فيضانات مفاجئة تضرب شمال المملكة المتحدة
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تعرضت أجزاء من المملكة المتحدة لفيضانات مفاجئة، حيث أن موجة الحر التي غزت أجزاء كبيرة من أوروبا الأسبوع الماضي قد أفسحت المجال لهطول أمطار غزيرة.

وشهدت قرى في يوركشاير ديلز يوم الثلاثاء تدفقاً للمياه بالشوارع مما اضطر السكان لاستخدام أكياس الرمل لحماية منازلهم.

قال أحد أعضاء فريق "إنقاذ سوالديل ماونتن" ديف وارد: "وقع الفيضان بشكل مفاجئ خلال نصف ساعة".

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من استمرار هطول أمطار على أجزاء كبيرة من شمال إنجلترا واسكتلندا يوم الأربعاء.

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