محاولات لإنقاذ مستكشفين علقوا في فيضانات بكهوف في بولندا

قالت خدمات الإنقاذ في منطقة تاترا الجبلية في بولندا يوم الأحد إن أكثر من 20 منقذا يشاركون في محاولة لانتشال اثنين من مستكشفي الكهوف بعد أن غمرت المياه نفقا ضيقا مما أغلق طريق الخروج عليهما.

وقال مسؤول بخدمات الإنقاذ إنهم لم يتمكنوا بعد من الاتصال بهما وإن المخاوف تتنامى بشأن حالتهما الصحية بسبب تعرضهما لظروف بالغة القسوة لفترة طويلة.

وذكرت محطة تي.في.إن البولندية الخاصة أن الاثنين علقا في كهف فيلكا شنيزنا منذ يوم السبت وأن زملاءهم الذين كانوا برفقتهم في الرحلة هم من أبلغوا خدمات الإنقاذ.

وأضافت المحطة أن أول مجموعة إنقاذ أرسلت مساء يوم السبت ومنذ ذلك الحين تم إرسال مجموعتين إضافيتين بينهم أفرادا من إدارة الإطفاء في كراكوف.

وأشارت المحطة إلى أن صعوبات تكتنف عملية الإنقاذ بسبب الفيضانات التي قد تعرض حياة المنقذين أنفسهم للخطر.

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