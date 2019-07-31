إخلاء محطة مترو أنفاق نورث جرينتش في لندن بسبب حالة طوارئ

قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء إنه تقرر إغلاق محطة نورث غرينتش لقطارات الأنفاق موقتا بسبب الازدحام، وذلك بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود". وقال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.

وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.

وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.

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