الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب أمام محكمة بريطانية "للحماية من الزواج القسري"

أظهرت وثائق قضائية أن الأميرة الأردنية هيا، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبت من محكمة إنجليزية إصدار أمر "بالحماية من الزواج القسري" يتعلق بأحد ولديها.

كما قدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، طلبا "بعدم التعرض" الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وقدمت الأميرة أيضا أمام المحكمة العليا في لندن طلبا بالوصاية القضائية، الذي يعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.

وتقول التعريفات القانونية الرسمية في بريطانيا إن طلب "الحماية من الزواج القسري" يفيد إذا تم إجبار شخص ما على الزواج أو كان يعيش بالفعل زواجا قسريا.

ولم يرد متحدث باسم الامارات على طلب للتعليق. كما لم يرد ممثلون للشيخ محمد على طلبات للتعقيب.

وتزوج الشيخ محمد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا.

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000. وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.

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