شاهد: فتاة سورية تقفز فرحا لحصولها على ساق اصطناعية

اشتعلت الطفلة ماريا شعبان التي تبلغ من العمر 3 سنوات بالحماس لحصولها على ساق اصطناعية جديدة في مركز للعلاج في مدينة إعزاز بمحافظة حلب شمال سوريا.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقط داخل مركز "الخطوات السعيدة لذوي الاحتياجات الخاصة" في 15 آذار/ مارس الماضي المعالج الفيزيائي غزال هلال وهو يقوم بتركيب الطرف الصناعي ومساعدة الطفلة على السير بواسطته، حيث يقول إن الفتاة الصغيرة بحاجة لتبديله كل ستة أشهر جراء نموها السريع،

هلال أخبر مجموعة من الناشطين المحليين أيضا أن ماريا فقدت ساقها بغارة جوية في محافظة الرقة، وأضاف إن الغارة قتلت كل عائلتها.

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