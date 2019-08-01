مقتل بريطانية قفزت من طائرة خفيفة على ارتفاع أكثر من 3500 قدم في مدغشقر

توفيت طالبة بريطانية بجامعة كمبردج بعد تعمدها القفز من على متن طائرة خفيفة كانت تقلها إلى منطقة نائية من أجل العمل على أبحاثها في العلوم الطبيعية في مدغشقر.

وقالت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن شرطة مدغشقر إن آلانا كتلاند عانت من ضغوطات عصبية كبيرة بسبب تأخر العمل على بحثها وهو ما أظهرته مراسلات إلكترونية بينها وبين والديها.

وأكدت الشرطة أن كتلاند (19 عاماً) تحررت من حزام مقعدها بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة وفتحت باب الطائرة وهي على ارتفاع أكثر من 3500 قدم وقفزت منها بعد خمس دقائق من المحاولات الفاشلة للراكبة الوحيدة الأخرى بجانبها من منعها.

وأضافت الشرطة إن كتلاند سقطت في منطقة نائية تنشط فيها القطط البرية الآكلة للحوم البشر وهو ما سيصعب من مهمة العثور على جثتها.

ونعى والدا كتلاند ابنتهم في بيان وصفاها فيه بالموهوبة والرائعة التي دائماً ما سعت إلى توسيع معرفتها وخبرتها بأفضل الطرق الممكنة.

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