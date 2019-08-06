شاهد: الدخان يملأ طائرة للخطوط البريطانية ومسافر يصف الهبوط بـ"فيلم رعب"

أخليت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، أمس، الإثنين، من المسافرين، في مطار في إسبانيا، بعد أن ملأ الدخان الطائرة. وقال، غيل فيدزباتريك، المسافر الذي صوّر شريط الفيديو أعلاه إن الدخان ملأ مقصورة الطائرة في الدقائق العشر الأخيرة من الرحلة.

بحسب فيدزباتريك دائماً، تسرب الدخان من المكيف في المقصورة، ولم يتمّ شرح ما يحدث للركاب، ما أثار ذعراً كبيراً، فبدأ الركاب بالصراخ. وأشار المسافر إلى أن إخلاء الطائرة ثمّ عبر مخارج الطوارئ بعد هبوطها على المدرج.

وقال أحد المسافرين متحدثاً إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن "الدخان ملأ مقصورة الطائرة قبل موعد هبوطها بعشر دقائق" مضيفاً أن "التجربة كانت أشبه بفيلم رعب". وقال مسافر آخر بعد نزوله من الطائرة إن أحد محركيها كان مشتعلاً.

وأضاف أنه بعد الهبوط، تطلب فتح أبواب مخارج الطوارئ 3 دقائق.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان أصدرته أمس أن الرحلة بي. آي-422 التي كانت متوجهة من مطار هيثرو في لندن إلى بلنسية/فالنسيا في إسبانيا واجهت عطلاً تقنياً، موجهة اعتذاراً للمسافرين.

وأضاف البيان أن الرحلة كانت تنقل 175 مسافراً إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من ثمانية أشخاص وأنه تمّ إنزال جميع الركاب من على متن الطائرة فيما نقل ثلاثة مسافرين إلى المستشفى في إجراء احترازي.