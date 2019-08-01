مسؤولون أميركيون يتحدثون عن موت بن لادن الإبن ووريث زعامة تنظيم القاعدة

قال ثلاثة مسؤولون أميريكيون، يوم أمس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة، الراحل، أسامة بن لادن، والشخصية البارزة في التنظيم، توفي.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيلَ أخرى، خصوصاً حول احتمال ضلوع الولايات المتحدة في وفاة أومقتل حمزة بن لادن، أو عن موعد الوفاة أو مكانها، بحسب مصادر في شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية.

ويوم أمس بادرت "إن.بي.سي" إلى نشر تقرير يتحدث عن وفاة بن لادن الابن، ويرجّح أن تقوم السلطات الأميركية بإعلان وفاته رسمياً، قريباً. ولكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امتنع عن التعليق على تقرير الشبكة التلفزيونية خلال لقاء له مع الصحافيين.

وقالت "إن.بي.سي نيوز" في تقريرها إن الولايات المتحدة الأميركية لديها معلومات استخباراتية عن وفاة بن لادن الابن، الذي كان من المرجح أن يكون خليفة والده على رأس تنظيم القاعدة.

مصدر عسكري أميركي قال لشبكة "ABC" إن إدارة ترامب تعتقد إلى حد الجزم أن حمزة بن لادن قتل في وقتما خلال العامين الماضيين، في عمليات أمنية شاركت فيها وكالة الاستخبارات الأميركية.

حمزة بن لادن

لا يُعرف عمر حمزة بن لادن الدقيق ولكن الاستخبارات الأميركية تقدّر أنه ولد في نهاية الثمانينيات (1989) وانتقل مع والده في العام 1996 إلى أفغانستان بعد "إعلان الحرب" على الولايات المتحدة، حيث ظهر الابن في شرائط دعائية عدّة نشرتها القادعدة.

وبعد عمليات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 وانتقال أسامة بن لادن إلى باكستان، انتقل حمزة معه إلى هناك، ككثيرين من القياديين في تنظيم القاعدة، بحسب ما تقوله شبكة "إن.بي.سي".

وفي عام 2011، قتلت قوات أميركية خاصة أسامة بن لادن في باكستان، ويعتقد أن حمزة بن لادن كان في ذلك الوقت قيد الإقامة الجبرية في إيران حيث عثر على مستندات "لم شمل" في مكان تصفية والده.

ويقول محللون إن حمزة، الذي قدمه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية في عام 2015، يمثل صوت الشباب في التنظيم الذي يكافح قادته كبار السن لاستقطاب متشددين من أنحاء العالم وقعوا تحت تأثير تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأميركية حمزة في خانة "إرهابي عالمي"، بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهاب في عواصم غربية وهدد بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده.

حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. كانون الثاني/يناير 2017 أ ف ب/ وكالة المخابرات الأمريكية

وفي آخر تسجيل صوتي له، نشر في العام 2018، هدد حمزة بن لادن المملكة العربية السعودية - كما فعل في 2016 عندما دعا أهل القبائل السعودية إلى الانضمام إلى القاعدة في اليمن لمواجهة التحالف - ودعا سكان شبه الجزيرة العربية إلى الاتحاد للانقلاب على الملكية. وردّاً على ذلك صدر قرار ملكي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أدّى إلى تجريد حمزة بن لادن من جنسيته السعودية في وقت لاحق.