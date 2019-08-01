مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين قرب السياج الأمني على حدود غزة

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بعدما عبر الحدود من قطاع غزة وأطلق النار على جنود ما أسفر عن إصابة ثلاثة.

وذكر بيان للجيش أنه خلال الحادث استهدفت دبابة إسرائيلية موقعا تابعا لحركة حماس التي تدير القطاع.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن سقوط فلسطينيين بنيران الدبابة.

وأضاف البيان أن "مهاجما أطلق النار على الجنود" بعدما تسلل عبر السياج الأمني الإسرائيلي الممتد على حدود غزة.

وذكر البيان "رد الجنود بإطلاق النار باتجاهه مما أسفر عن وفاة المهاجم. تعرض ضابط لإصابة متوسطة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة نتيجة الأعيرة التي أطلقها المهاجم".

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