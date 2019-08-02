بعد فضيحة التسجيلات الجنسية.. أبل تمنع متعهديها من الاستماع إلى "سيري"

بعد أسبوع من الكشف عن فضيحة استماع متعهدي أبل لتسجيلات المساعد الصوتي "سيري" (Siri) ، قررت الشركة وقف إجراء ما يسمى "التقييم".

وتضمن الإجراء استماع متعهدي أبل لتسجيلات سيري الخاصة بمستخدمي الهواتف النقالة بما فيها تسجيلات لمستخدمين أثناء ممارستهم الجنس أو أثناء أحاديثهم الحميمية الخاصة.

وقالت أبل في بيان: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة لاستخدام "سيري" مع حماية خصوصية المستخدم

وأعلنت أبل أنها ستتيح للمستخدمين مستقبلاً اختيار تفعيل مشاركة تسجيلاتهم في عملية "التقييم" أم لا.

وتشتمل عملية تقييم أبل على تحديد عدة عوامل لعمل المساعد الصوتي "سيري"، كتحديد إذا ما كان المستخدم قد فعّل المساعد بشكل متعمد أو عرضي أو إذا ما إذا كان رد سيري مناسبًا أم لا وغيرها من عوامل التقييم.

وتقول أبل إن تلك المعلومات تساعدها على تطوير المساعد الصوتي "سيري" عبر فهم احتياجات المستخدمين وتحسين الإملاء.

وينتشر إجراء "التقييم" عبر الاستماع للتسجيلات الصوتية لخدمات عدة شركات مثل غوغل وأمازون.

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