التطبيق الذي حول وسائل التواصل الاجتماعي إلى دار مسنين.. لا يخلو من المخاطر فاحذروه

وأنت تتصفح مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية، قد يجول بخاطرك السؤال التالي، كم قضيت من الوقت دون استعمال الهاتف؟ من تويتر، إلى الفيسبوك ومن ثم تغير وجهتك باتجاه الإنستغرام إلا أن الحال لم يتغير، تشعر وكأنك تعيش في "دار للمسنين". حلت الشيخوخة مثل وباء ضرب العالم بأسره ... فتغيرت ملامح جميع من في الأرض في ساعات معدودة ... لتكتشف في النهاية أنك لا تزال تعيش في العام 2019 والسنين لم تمر، وكذلك الوجوه لم تتبدل. فقط مزيد من التطبيقات تظهر على الساحة يوميا لتغير مسار حياتنا.

هو تطبيق انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام نحو 50 مليون مستخدم بتحميله على هواتفهم، عبر متجر غوغل بلاي. وبحسب موقع "إي بي سي" اعتلى "فيس أب" المنصة المجانية الأولى لأجهزة "آيفون" في أستراليا ونحو عشرين دولة أخرى.

تطبيق "فيس أب" الذكي

يعمل هذا التطبيق على التقاط صور جديدة لك قابلة للتعديل، أو عبر استخدام صور قديمة، ومن ثم يقوم بتبديل ملامح الشخص. فإما يختار أن يبدو أصغر من عمره، أو يقوم بتغيير ملامحه إلى رجل طاعن في السن فيظهر التجاعيد على الوجه وغيرها من علامات التقدم في العمر. بل أكثر من ذلك، إذ يمكنك أيضا تحويل الرجل إلى امرأة أو العكس من خلال تقنيات حديثة للغاية.

"تسلية إلكترونية" بتوقيع روسي نالت إعجاب الملايين. ولم تقتصر فقط على الأشخاص العاديين بل لاقت أيضا ترحيبا من قبل مشاهير العالم، من ممثلين وإعلاميين إضافة إلى شخصيات سياسية عالمية.

أنجلينا جولي تظهر بهيئة رجل، بعد أن قام أحد مستخدمي هذا التطبيق بتبديل ملامحها عبر "فيس أب".

تطبيق ذكي له معجبون .. ومخاطر أيضا

أثار ظهور "فيس أب" مشاكل عدة وواجه اتهامات بانتهاك خصوصية المرء. واعتبر عدد من الخبراء أن "أكثر ما يثير القلق من هذا التطبيق، هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره(المنصة تنفذ إلى معرض الصور في الهاتف)، في المستقبل".

إلا أن مؤسس التطبيق الروسي، يوروسلاف غونشاروف، قال إن المنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.

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