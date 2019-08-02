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ألمانيا

بعد إغلاقٍ مؤقت بسبب بلاغات سطو ... حركة القطارات في محطة فرانكفورت تعود إلى طبيعتها

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بقلم:  Besan Zarzar  مع رويترز
رجل شرطة يؤمن محطة القطار الرئيسية في فرانكفورت، ألمانيا، 29 يوليو 2019
رجل شرطة يؤمن محطة القطار الرئيسية في فرانكفورت، ألمانيا، 29 يوليو 2019 -
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رويترز
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قالت شركة دويتشه بان التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على تويتر إن محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية أعيد فتحها يوم الجمعة. وكانت المحطة قد أغلقت بعد أن قالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو.

وقالت شركة دويتشه بان "انتهى إغلاق المحطة الرئيسية في فرانكفورت وعادت حركة القطارات".

وأغلقت السلطات الألمانية اليوم الجمعة المحطة وطالبت المارة بالابتعاد عن محيطها.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها تطارد ما لا يقل عن اثنين مشتبهين بهما.

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