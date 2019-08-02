تعرف على "يي يي" أو "الصداقة" ثاني مولود باندا عملاقة في ماليزيا

احتفلت ماليزيا بتسمية ثاني مولود باندا عملاق وأطلقت عليه اسم "يي يي"، والذي يعني باللغة المحلية "الصداقة".

وتم الإعلان عن اسم أنثى الباندا التي تبلغ 19 شهرا من العمر خلال حفل خاص أقيم يوم الخميس في مركز حماية الباندا العملاق في كوالالمبور بحضور سفير الصين.

وزير المياه والموارد الطبيعية الماليزي خافير جاياكومار قال إنه يأمل تعزيز الصداقة التي تجمع ماليزيا والصين، والتي يشير إليها اسم الباندا، على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية، لا على جهود حماية الباندا العملاقة فحسب.

وتملك "يي يي" شقيقا كان قد ولد في شهر أغسطس/ آب عام 2015 لكنه نُقل إلى الصين في العام الماضي. حيث يجبر اتفاق مبرم بين البلدين على إعادة حيوانات الباندا العملاقة الذين يولدون في المحميات إلى الصين بعد عامين من الولادة، لكن تهيئة الفرص لتزاوج حيوان الباندا العملاقة مهمة صعبة جدا، حيث تتراوح فترة الخصوبة عند إناث الباندا بين 24 و36 ساعة فقط كل عام.

وترسل الصين سفراءها من حيوانات الباندا للخارج في بوادر على حسن النوايا منذ خمسينيات القرن الماضي فيما أصبح يعرف باسم "دبلوماسية الباندا"، حيث تعتبر الصين المالك الشرعي الوحيد لكل حيوانات الباندا في العالم بغض النظر عن مكان ولادتها.

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