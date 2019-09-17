وقف مسؤولون في حديقة حيوان تايلاندية دقيقة صمت حداداً على نفوق باندا ضخمة بشكل مفاجئ دون معاناتها من مرض أو إصابة.

وقال المسؤولون إنه لا يمكن إجراء تشريح لجثة الباندا شوانغ شوانغ، قبل وصول مسؤولين من بكين للكشف عن سبب النفوق المفاجئ.

واستعارت حديقة حيوانات شيانغ ماي حيواني باندا من الصين عام 2003 في عقد طويل الأجل يمتد لعشرة أعوام لأغراض البحث، وتم تمديده لعشرة أعوام أخرى بعد انتهاء مدته.

هذه الباندا تبلغ من العمر 19 عاماً، في حين أن متوسط عمر هذا الحيوان يتراوح بين 14 - 20 عاماً.

هذه الباندا لاقت شعبية كبيرة في تايلاند، وقامت إحدى القنوات المحلية ببث الحياة اليومية للزوج لمدة 3 أعوام متتالية.

عام 2009 أنجب الزوج عن طريق التلقيح الصناعي، لتصبح رؤية عائلة الباندا هدفاً لـ15 مليون زائر لحديقة شيانغ ماي سنوياً.

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