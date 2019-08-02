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ليبيا

فيديو: صور صادمة لجثث مهاجرين غرقوا خلال "كارثة المتوسط" في ليبيا

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بقلم:  يورونيوز 
أفراد الهلال الأحمر خلال نقلهم الجثث
أفراد الهلال الأحمر خلال نقلهم الجثث -
حقوق النشر
رويترز
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انتشل أفراد الهلال الأحمر جثث 20 مهاجراً غير شرعياً وُجدت جميعها على شاطئ مدينة الخُمس في أعقاب غرق مركب مهاجرين الأسبوع الماضي.

وبذلك وصل عدد الجثث التي عُثر عليها إلى 75 بعدما أنقذ حرس الحدود والصيادين في المنطقة 134 مهاجراً من الغرق.

وغرق حوالي 150 مهاجراً في الحادث الذي وصفته وكالة الأمم المتحدة للاجئين "بكارثة المتوسط".

ومازال البحث جاريا عن مزيد من الجثث على شاطئ الخُمس.

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