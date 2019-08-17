ليبيا تعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

أعادت ليبيا الجمعة فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير/ كانون الثاني 2014 بسبب مشكلات أمنية وفقا لما اعلنه سكان في المدينة. وأضاف السكان أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد.

واجتاحت ليبيا الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011 وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.

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وقالت الأمم المتحدة إن بلدة مرزق التي تقع غرب سبها شهدت مقتل 90 شخصا على الأقل ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في أغسطس/ آب بين عشائر متناحرة.