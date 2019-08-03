مخبز مصري يقدم منتجات لمرضى حساسيات القمح

يملك المصري حمدي محمد حسين أول مخبز من نوعه في البلاد لإنتاج المنتجات الخالية من الغلوتين.

ويقع مخبز "الشيف حمدي" في حي الزيتون بالعاصمة القاهرة، ويقول حسين إن عمله كخباز بمستشفى جامعة عين شمس فرض عليه التفكير في إنتاج منتجات خالية من الغلوتين.

ويضيف: "رأيت معاناة الأمهات والأطفال المرضى وزياراتهم المتكررة للمستشفيات وكيف كان من الصعب عليهم إيجاد منتجات خالية من الغلوتين".

ويزداد عدد المصريين المقبلين على الأغذية الخالية من الغلوتين في ظل المشاكل الصحية التي يسببها للبعض، كحساسية القمح وأمراض الاضطرابات الهضمية.

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