مصر: الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6 بالمئة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه إلى 17.50 جنيه أي ما يعادل 1.1 دولارا، وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها وذلك اعتبارا من "الأربعاء الموافق 14 أغسطس آب 2019".

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وعزا هاني أمان العضو المنتدب للشركة في اتصال هاتفي مع رويترز زيادة الأسعار إلى "زيادة التكاليف على الشركة من عمالة ومدخلات إنتاج".

وأضاف أنه "كان لابد من رفع الأسعار... الأصناف التي تم زيادة أسعارها من الأكثر المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

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