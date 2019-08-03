الاتحاد الأوروبي يرشح كريستالينا غورغييفا لرئاسة صندوق النقد الدولي

اختارت حكومات الاتحاد الأوروبي المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا غورغييفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة، الجمعة.

وحصلت غورغييفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة من غالبية بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشج الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.

وقال ماريو سينتينو الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو "تهانينا لغورغييفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد الدولي. في مواجهه تزايد التوترات العالمية فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية".

وقالت غورغييفا، وهى من جنسية بلغاربة إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد تقديمها كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وأفادت في تغريدة لها على تويتر أنها طلبت، بعد التشارو مع رئيس لجنة الاخلاقيات بالبنك الدولي، إجازة إدارية أثناء فترة الترشح لصندوق النقد الدولي.

ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر أيلول ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

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