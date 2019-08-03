ترامب: الصينيون يدفون لنا عشرات المليارات من الدولارات ولا عبء على المستهلك الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الامور تسير بشكل جيد مع الصين مصرا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة.

وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس آذار إن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.

وكتب ترامب على تويتر "الامور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق بأنه على الصين فعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقا متكافئا.

وقال ترامب دون أن يذكر تفاصيل إن العملة الصينية "ذاهبة إلى الجحيم".

وكان ترامب قد توعد يوم الخميس بفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من الشهر القادم.

خلفيات قرار ترامب المفاجىء: "اترك له رسالة في الهاتف"

وبشأن خلفيات اعلان القرار غير المتوقع من ترامب ذكر مصدران مطلعان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي طلب من الممثل التجاري روبرت لايتهايزر أن يتصل بالصين ليحذرها من أن رسوما جمركية جديدة قادمة، قبيل الإعلان عن قراره المفاجئ.

وأضاف المصدران أن طلب ترامب جاء في نهاية اجتماع مع كبار مستشاريه بشأن محادثات التجارة مع الصين يوم الخميس، بعد أن فشلت محادثات أمريكية-صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب كلف لايتهايزر بأن يتصل هاتفيا بالمبعوث التجاري الصيني ليو خه وأن يبلغه أنه سيصدر إعلانا بالرسوم الجمركية الجديدة.

الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر رويترز

ولأن عقارب الساعة في ذلك الوقت كانت تشير إلى الواحدة صباحا في بكين، قال لايتهايزر إنه ربما يكون من الصعب عليه أن يصل إلى ليو على الهاتف.

ووفقا لأحد المصدرين، أبلغ ترامب الممثل التجاري الأمريكي "إذا لم تتمكن من الوصول إليه، فما عليك إلا أن تترك له رسالة".

وبعد لحظات، أعلن ترامب قراره بشأن الرسوم الجمركية عبر سلسلة تغريدات أحدثت هزة في الأسواق.

الصين ترد: "سنقاتل أمريكا بشأن التجارة"

وفي ردة فعل صينية على القرار الأمريكي برفع الظرائب على البضائع الصينية، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقاتل بلاده بشأن التجارة، "عندئذ فإننا سنقاتل" مشيرا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة.

ووصف تشانغ تحرك ترامب بأنه "تصرف غير رشيد وغير مسؤول" وحث الولايات المتحدة على "الرجوع إلى المسار الصحيح".

"موقف الصين واضح جدا في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال، عندئذ فإننا سنقاتل". تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة

سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رويترز

وأضاف قائلا "بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضا الولايات المتحدة على الرجوع إلى المسار الصحيح في إيجاد الحل الصحيح من خلال الطريق الصحيح".

وعمل تشانغ مساعدا لوزير الخارجية في بكين قبل أن يبدأ دوره كسفير لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وكان يتحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في مقر المنظمة العالمية.

وعندما سئل عما إذا كانت علاقات الصين التجارية مع الولايات المتحدة قد تلحق ضررا بالتعاون بين البلدين بشأن كوريا الشمالية، قال تشانغ إن من الصعب التكهن.

وأضاف قائلا "سيكون من الصعب تصور أنك من ناحية تلتمس التعاون من شريكك، ومن ناحية أخرى أنت تلحق ضررا بمصالح شريكك".

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