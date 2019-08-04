شاهد: أمطار طوفانية تضرب الصين

تجري عملية البحث والإنقاذ بعد هطول أمطار غزيرة على مقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين.

في منطقة "جينكوهي" في مدينة "ليشان"، غمرت الأمطار الغزيرة المستمرة الطرقات وتسببت في انهيارات طينية وانهيارات أرضية.

وقال أحد السكان المحليين: "كانت السماء تمطر القطط والكلاب هنا في قرية "يوشان"، في الساعة 15:50 يوم أمس. في حوالي الساعة 5:30 مساءًا ، اتصل بنا مسؤولون من قريتنا وبلدة "تانبا"، وطلبوا منا المغادرة جميعًا، لذلك غادرنا على الفور".

وبفضل جهود حثيثة، قام العمال المحليون بتطهير الطريق الذي يبلغ طوله 28 كم المؤدي إلى منطقة الإنقاذ الرئيسية، ثم تم نقل الآلات الكبيرة لمواصلة عمليات الإنقاذ والبحث، وتم إجلاء السكان المهددين إلى آماكن آمنة.