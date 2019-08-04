البابا يصلي من أجل ضحايا إطلاق النار في تكساس ويدين موجة العنف المسلح

أدان البابا فرنسيس يوم الأحد الهجمات على "الأشخاص العزل" في موجة من العنف المسلح في ثلاث ولايات أمريكية منها هجوم أدى إلى مقتل 20 شخصا في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

وقال فرنسيس متحدثا للآلاف الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية إنه متعاطف مع الضحايا والمصابين والعائلات التي تأثرت بالهجمات التي "سالت فيها الدماء في تكساس وكاليفورنيا وأوهايو".‭‭‭ ‬‬‬

وقال فرنسيس إن الهجمات الثلاثة استهدفت "أشخاصا عزل".

وكان يشير إلى إطلاق النار في تكساس بالإضافة إلى واقعة أخرى الأسبوع الماضي في مهرجان للطعام في كاليفورنيا حيث سقط ثلاثة قتلى وثالثة في دايتون بولاية أوهايو حيث لقي عشرة أشخاص حتفهم في وقت مبكر يوم الأحد.

وسبق أن انتقد فرنسيس العاملين بصناعة السلاح. ورأس البابا قداسا للصلاة على أرواح الضحايا.

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