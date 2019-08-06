أمهات أمريكيات يحتشدن أمام البيت الأبيض للمطالبة بإصلاح قوانين حيازة السلاح

احتشد المئات من الأمهات الغاضبات، مساء السبت، أمام مقر البيت الأبيض، في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للمطالبة باعتماد اصلاحات في قوانين حيازة الأسلحة بعد سلسلة من حوادث اطلاق نار دامية شهدتها عدة مناطق في البلاد.

وشارك في المسيرة أعضاء جمعيات حقوقية ونشطاء وأمهات طالبوا إداراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك من أجل وضع حد لانتشار السلاح الذي بات يخطف أرواح المئات في السنوات الأخيرة.

وخلال أسبوع الأخير شهدت الولايات المتحدة ثلاث حوادث اطلاق نار متفرقة، كان أخرها اخرها في مدينة دايتون، الأحد، حين قتل مسلح تسعة أشخاص بينهم شقيقته، وأصاب 27 آخرين بجروح.

وجاء الحادث بعد أقل من 24 ساعة بعد حادثة إطلاق نار شهدتها ولاية تكساس والتي راح ضحيتها 22 شخصا كانوا متواجدين في متجر وول مارت في مدينة إل سابو بعدما فتح مسلح داخل المتجر النار على المتسوقين.

أبرز حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة في السنتين الأخيرتين

دايتون: 4 أغسطس-آب 2019

- فتح مسلح يرتدي سترة واقية النار في وسط دايتون بولاية أوهايو فقتل تسعة أشخاص بينهم شقيقته وجرح 27 آخرين. وقالت رئيسة بلدية دايتون إن الشرطة قتلت المهاجم.

إل باسو: الثالث من أغسطس-آب 2019

- رجل يقتل بالرصاص 20 شخصا عند أحد متاجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس، ووصف بيان، من المعتقد أن الجاني كتبه، الهجوم بأنه "رد على غزو المنحدرين من أصول إسبانية لتكساس". واعتقلت السلطات مطلق النار وتتعامل مع الحادث على أنه قضية إرهاب داخلي.

فرجينيا بيتش: 31 مايو-أيار 2019

- قبل فترة وجيزة من انتهائهم من عملهم، فتح مهندس النار على زملائه بمبنى تابع للبلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وقتلت الشرطة المهاجم الذي كان قد قدم استقالته في رسالة بالبريد الالكتروني في نفس اليوم قبل الهجوم.

ثاوزند أوكس: 7 نوفمبر-تشرين الثاني 2018

- قتل عضو سابق بسلاح البحرية 12 شخصا في حانة بضاحية ثاوزند أوكس بمدينة لوس انجليس ثم انتحر.

تري أوف لايف: 27 أكتوبر-تشرين الأول 2018

- فتح مسلح النار داخل معبد تري أوف لايف اليهودي قرب بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا من بندقية نصف آلية وثلاثة مسدسات وهو يصيح "الموت لكل اليهود" مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ونفى المشتبه التهم الموجة إليه ويواجه عقوبة الإعدام.

باركلاند: 14 فبراير-شباط 2018

- طالب سابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يطلق النار من بندقية ليقتل 17 طالبا ومعلما. واعتقلت الشرطة المسلح.

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