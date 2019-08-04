شاهد: توافد الحجاج لمكة لأداء مناسك الحج والسعودية تطلق تقنية "الروبوت" للمرة الأولى

بدأت وفود الحجاج من مختلف أنحاء العالم التوافد إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج.

وسيبدأ موسم حج للعام الهجري 1440 يوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2019، ليستمر حتى يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب 2019.

ووفق لوزارة الحج السعودية فقد وصل أكثر من مليون و600 ألف حاج إلى مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.

واتخذت السلطات السعودية اجراءات أمنية مشددة لضمان السير الحسن لشعائر الحج ولضمان سلامة الحجاج.

وأعلنت السلطات السعودية اتخاذ التدابير للتخفيف من الطقس الحار المتوقع خلال موسم الحج، ومن بين هذه الاجراءات نشر مكيفات هوائية ضخمة في مختلف المباني ورش المياه في الشوارع للتلطيف من حرارة الصيف.

تشخيص للأمراض واستشارات طبية للحجاج عبر روبوت

كما أعلنت السعودية عن إطلاق تقنية جديدة تساهم في المراقبة الطبية للحجاج وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية.

وتتمثل التقنية في روبوت آلي من شأنه المساهمة في تسهيل الاستشارات الطبية والتواصل بين الأطباء عبر مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المتواجدة بالأماكن المقدسة التي تقام فيها الشعائر الدينية.

ويتوفر الروبوت على كاميرات وأجهزة استشعار وسماعات تمكن الأطباء من تشخيص المرضى والتواصل معهم افتراضيا، كما يساعد الروبوت في الوصول الإفتراضي لأي مستشفى وتقديم الاستشارات الطبية والتشخيص، وحتى الوصول إلى سرير المريض عن بعد.

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