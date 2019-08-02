الناجون وعائلات ضحايا مأساة كرايستشرش في طريقهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج

همت المجموعة الأولى من الناجين وأقارب ضحايا مسجد كرايستشيرش بالمغادرة من المدينة النيوزلندية التي شهدت المأساة المروعة شهر مارس - آذار الماضي، في رحلة الحج إلى مكة في المملكة العربية السعودية.

مئتان من أقارب الضحايا وناجون سوف يتمكنون من القيام بواحد من أهم شعائر الدين الإسلامي وأركانه بمساعدة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي وعد بتقديم تكاليف السفر والإقامة، في ما قد يصل مجموعه إلى مليون دولار أمريكي.

والحج هو خامس أركان الإسلام، ويتوجب على جميع القادرين من المسلمين أداءه مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وخلاله يقوم الحجاج بزيارة مجموعة من المواقع المقدسة والكعبة المشرفة ويشاركون في طقوس دينية تجمع مسلمين من جميع أنحاء العالم.

وقام السفير السعودي في نيوزيلندا عبد الرحمن السحيباني الأسبوع الماضي بتوديع الحجاج في مسجد النور، أحد المسجدين الذين شهدا مقتل 51 شخصا على يد يميني متطرف.

للمزيد على يورونيوز: