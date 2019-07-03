غضب في كشمير بسبب غلق الهند لطريق سريع من أجل حجاج هندوس لـ6 أسابيع

يشعر سكان منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة في الهند بالغضب بسبب قيود فرضتها الحكومة على مرور السيارات المدنية على طريق سريع يربط بين المنطقة المتنازع عليها وبقية الهند بهدف تأمين حجاج هندوس.

وسيشهد موسم الحج الهندوسي أمارناث ياترا الذي يستمر ستة أسابيع سفر مئات الآلاف من الحجاج الهندوس على الطريق إلى كهف مقدس في كشمير التي تشهد تمردا وكانت سببا في العداء المستمر بين الهند وباكستان منذ عقود.

وجاء في أمر أصدره قائد شرطة المرور ألوك كومار واطلعت عليه رويترز أنه غير مسموح بمرور السيارات المدنية إلا التي تقل الحجاج الهندوس في مسافة مئة كيلومتر من الطريق تربط وادي كشمير الجبلي بالسهول الهندية.

وستسمح الشرطة بمرور المدنيين المحليين خلال فترة مسائية مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد إنه قضى 20 ساعة تقريبا في السفر بين مدينتي سريناجار وجامو التي أجرى فيها ابنه فحوصا طبية، واضاف أن الرحلة بين المدينتين تستغرق في العادة ست ساعات.

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