توني موريسون.. وفاة أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بجائزة نوبل عن 88 عاما

غيب الموت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون عن 88 عاما حسبما أفاد ناشر كتبها، الثلاثاء.

وحصلت موريسون على جائزة بوليتزر عن روايتها (بيلوفيد) "المحبوبة" عام 1988 التي أسهمت في تأهيلها لأن تصبح أول كاتبة سوداء تحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

وأعلن بول بورغاردز المتحدث باسم دار نشر الفريد إيه. نوف، عن وفاة الكاتبة لكنه لم يورد على الفور سببا للوفاة.

وتدور أحداث رواية (بيلوفيد) أثناء الحرب الأهلية الأمريكية وتستند إلى قصة حقيقية عن امرأة قتلت طفلتها التي تبلغ من العمر عامين حتى لا تُستعبد، وقبض على المرأة قبل أن تنتحر وطارد شبح الطفلة، الذي أطلق عليه اسم بيلوفيد، الأم.

وتحولت الرواية إلى فيلم لعبت بطولته أوبرا وينفري كما شاركت في إنتاجه.

ومن بين روايات موريسون الشهيرة (ذا بلويست آي) أو "العين الأكثر زرقة" و"جاز" والتي ترجمت إلى عدة لغات من بينها العربية.

الروائية موريسون مع الرئيس باراك أوباما وهو يستعد لمنحها ميدالية الحرية الرئاسية لعام 2012 في البيت الأبيض بواشنطن رويترز

ونعى الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما الكاتبة في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "كانت توني موريسون كنزا وطنيا... كانت كتابتها تحديا جميلا ذا معنى لضميرنا وخيالنا الأخلاقي، يا لها من هدية أن تتنفس الهواء الذي تتنفسه، ولو لفترة قصيرة"

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