بولندا تحدد الثالث عشر من أكتوبر القادم موعداً للانتخابات البرلمانية

أكد مكتب الرئيس البولندي اليوم الثلاثاء أن بولندا ستجري انتخاباتها البرلمانية في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول.

وتتوقع معظم مؤسسات استطلاعات الرأي فوز حزب القانون والعدالة الحاكم بفضل الإنفاق الاجتماعي السخي والنمو الاقتصادي القوي.

ويخوض الحزب الحاكم منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015 صراعا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح القضاء بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالهجرة والبيئة وهي معارك يقول المنتقدون للحزب إنها قد تشتد حدتها إذا فاز مجددا.

وقال متحدث باسم الرئيس البولندي أندريه دودا خلال إعلان تلفزيوني "وقع الرئيس للتو على مرسوم... يتعلق بإجراء الانتخابات في 13 أكتوبر" مؤكدا اقتراح دودا الأولي الأسبوع الماضي بشأن موعد الانتخابات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (آي.بي.آر.آي.إس) أن الحزب الحاكم سيحصل على 41.7 في المئة من الأصوات مقابل 25 في المئة للتحالف المدني الذي يمثل المعارضة الرئيسية و 10.2 في المئة للحركات الليبرالية واليسارية.

ومن المرجح أن يتركز النقاش في الحملة حول حقوق‭‭ ‬‬المثليين، وهي قضية ساخنة في الدولة الكاثوليكية التي يبلغ تعدادها 38 مليون نسمة، والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى تلوث الهواء والطاقة.

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