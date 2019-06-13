ترامب يتعهد بنشر ألف جندي أمريكي في بولندا ويصف رئيسها بالحليف المثالي

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران خلال لقاء جمعه بنظيره البولندي أندريه دودا، بنشر ألف جندي أمريكي في بولندا. وتأتي هذه الخطوة التي سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.

وأعلن ترامب نشر القوات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع دودا في البيت الأبيض، عقب توقيع الزعيمين إعلانا مشتركا يؤكد التعاون الدفاعي، وشاهدا مقاتلة إف-35 أمريكية تحلق فوقهما.

وقال دودا إن إرسال القوات كان مطلوبا بسبب العدوان الروسي في الماضي على بولندا ولمساعدة بلاده في توطيد علاقاتها بالغرب. ويدرس الرئيس البولندي تسمية نشر القوات الأمريكية "حصن ترامب"،

وأضاف دودا "تظهر روسيا مجددا وجهها الفظ العدواني الإمبريالي، تسعى روسيا دوما للاستيلاء على أرضنا".

ورغم إظهارهما القوي للوحدة، اختلف ترامب مع دودا في محاولته إجبار بعض قضاة المحكمة العليا في بولندا على التقاعد، وهو قرار أدى العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات. ولدى سؤاله عما إذا كان يؤيد خطوة دودا، أجاب ترامب "لا".

وعلق ترامب على هذه الزيارة على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر قائلا "من دواعي سروري أن أستضيف صديقيْ الرئيس أندريه دودا والسيدة أغاتا كورنهاوسر-دودا من بولندا في البيت الأبيض اليوم، العلاقات الثنائية في أعلى مستوياتها. شكرا لك لأنك حليف مثالي!".

وكان ترامب قال في السابق إن القوات الأمريكية قد تأتي من القوة الأمريكية الموجودة في ألمانيا، التي اتهمها بإنفاق القليل جدا على الدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي.

ويمثل قرار ترامب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيسي في حلف الأطلسي، دون أن يبالغ في استعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يود ترامب في إقامة علاقات ودية معه. ومن المقرر أن يلتقي هو وبوتين في اليابان خلال أسبوعين على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا.

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