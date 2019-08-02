شاهد: سفينة إنقاذ تبحث عن ميناء لإنزال 124 مهاجرا بعد انتشالهم من البحر المتوسط

قالت منظمة خيرية إسبانية إن سفينة إنقاذ تابعة لها تبحث عن ميناء آمن للرسو فيه يوم الجمعة بعد أن رفضت إيطاليا طلبا لاستقبال 124 مهاجرا انتشلتهم السفينة من قاربين في البحر المتوسط.

وتناقص بشدة عدد سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية في البحر المتوسط خلال العام المنصرم مع تشديد الحكومات لرقابتها ومع مواجهة سفن الإنقاذ الخيرية أزمات مطولة لدى محاولتها الوصول لميناء بمن تقلهم.

وقالت منظمة "أوبن آرمز"، ومقرها برشلونة، على تويتر إنها انتشلت 55 شخصا من قارب غارق يوم الخميس من بينهم رضيعان ثم أنقذت 68 شخصا من قارب آخر مساء يوم الخميس.

وقال أوسكار كامبس مؤسس أوبن آرمز على تويتر إن امرأتين في الأشهر الأخيرة من الحمل من بين من أنقذتهم السفينة من القارب الثاني بينما ظهر على العديد من المهاجرين علامات تدل على تعرضهم فيما يبدو لأعمال عنف في ليبيا قبل إبحارهم.

وأضافت المنظمة "كما توقعنا تنتظر أوبن آرمز فرض غرامة 50 ألف يورو والتحفظ على السفينة مع دخولنا للمياه الإقليمية لإيطاليا .. هذا بخلاف تهديدات الحكومة الإسبانية" وأشارت إلى أنها اتجهت شمالا بحثا عن ميناء آمن.

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