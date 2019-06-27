الاتحاد الأوروبي يؤكد رغبته في تعزيز التعاون مع المغرب بشأن الهجرة وصيد الأسماك

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في تعزيز التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ترحيبه باتفاقية صيد الأسماك التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم الإعلان عن تجديد الشراكة وتعزيز مقوماتها.

وكان مجلس النواب المغربي صادق قبل يومين على اتفاق الصيد البحري الموقع مع التكتّل الأوروبي الذي من المتوقع أن يستأنف أسطوله عملياتِ الصيد في المياه المغربية بعد استكمال عمليات المصادقة في المغرب ويتيح الاتفاق عودة 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 سفينة في الاتفاق السابق، 90 بالمائة منها سفن إسبانية.

وذكرت مصادر مغربية أن الاتحاد الأوروبي سيدفع للدار البيضاء مقابل الصيد في المياه الإقليمية المغربية أكثر من خمسين مليون يورو سنوياً بدلاً من نحو 40 مليون يورو كان يدفعها وفق الاتفاق السابق.

ويجدر بالذكر أنه وفيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية المغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فابريس ليغيري، يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، أن المغرب، "الشريك المهم والاستراتيجي للاتحاد الأوروبي|، يبذل جهودا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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