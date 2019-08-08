خفر السواحل الإسباني يعترض قوارب صغيرة تنقل 161 مهاجراً في المتوسط

قالت وكالة الأنباء الإسبانية إن خفر السواحل الإسباني اعترض أمس، الأربعاء، مجموعة مؤلفة من أربعة قوارب صغيرة، كانت تنقل 161 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوكالة أن سفن خفر السواحل بدأت عملية بحث عن قارب خامس كان ينقل مهاجرين أيضاً، فيما تمّ نقل الذين كانوا على متن القوارب الأخرى إلى موانئ عدّة من منطقة الأندلس الجنوبية.

ووصلت سفينة تابعة للقوات الإسبانية إلى مرفأ مالقة (تعرف باسم ملقة أو مالغا أيضاً) وكانت تقل على متنها 73 مهاجراً، بينهم أطفال ونساء. واستبدلت إسبانيا إيطاليا كوجهة للمهاجرين منذ بداية العام لأسباب عدة منها التشدد الإيطالي والحرب الليبية.

وفيما كان مهاجرون كثيرون ينطلقون من ليبيا باتجاه السواحل الإيطالية، تقول وكالة الصحافة الإسبانية إن الإبحار من المملكة المغربية باتجاه الجزيرة الإيبيرية أصبح أكثر نشاطاً في السنتين الأخيرتين.

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