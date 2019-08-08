بلاسيدو دومينغو يواصل تقديم نجوم الأوبرا إلى العالم

ككل عام المايسترو بلاسيدو دومينغو يجمع الفنانين الموهوبين من كل أنحاء العالم، للمشاركة في المسابقة الدولية لغناء الاوبرا أو أوبراليا.

المسابقة دارت على خشبة مسرح الأوبرا في مدينة براغ التشيكية، وشهدت مشاركة 40 مغنيا ومغنية من الشباب، خضعوا لأسبوع من التدريبات والاختبارات، ليتم تقييمهم فيما بعد من قبل لجنة تحكيم صارمة.

وقال بلاسيدو دومنغو: " لدينا الكثير من المواهب، إنه أمر مدهش، أنا معجب بكل المشاركين في المسابقة.

يتم التركيز على تفاصيل دقيقة، في آداء المغنين، فالأسلوب مهم جدا للفوز بالمسابقة، يتوجب الغناء بشكل جميل وصحيح تقنيا وفنيا، واختيار الأغنية المناسبة التي تبرز الطاقة الصوتية للمشارك، يبقى أيضا عامل الحضور العاطفي وطريقة الوقوف والنظر على المسرح، مهمة جدا للفوز بالمسابقة.

هذه الخصال اجتمعت في الإسباني، إكزابيي أندوغا، الذي حصل على جائزة أفضل صوت رجالي. وكان أكثر الأصوات عذوبة في صنف السيدات، من نصيبب الغواتيمالية أدريانا غونازليز سوبرانو.

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