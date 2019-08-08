استمرار القتال في عدن والحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط على الانفصاليين الجنوبيين

قال سكان إن اشتباكات اندلعت يوم الخميس بين الانفصاليين الجنوبيين والحرس الرئاسي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بمدينة عدن، وهي مقر الحكومة اليمنية، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

واتّهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الانفصاليين الجنوبيين بالمسؤولية عن التصعيد في عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، مطالبة الرياض وأبو ظبي بممارسة ضغوط "عاجلة" عليهم.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إنّها تحمّل "المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلّح في العاصمة المؤقّتة عدن، وما يترتّب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدّد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام".

جاء ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين عندما اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين بين قوات "الحزام الأمني" وقوات موالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الأربعاء، مما عقد الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام والتي أسفرت عن مقتل عشرات الألوف ودفعت اليمن إلى مجاعة.

والانفصاليون متحالفون اسميا مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في تحالف تقوده السعودية ويحارب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران. لكن لكل منهما أهدافا مختلفة فيما يتعلق بمستقبل اليمن، واتهم الانفصاليون حزبا سياسيا متحالفا مع هادي بالتواطؤ في هجوم الأسبوع الماضي على جنود تابعين لهم.

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد المتمردين.

وتتألّف هذه القوات أساسا من الانفصاليين الجنوبيين الذين يرغبون باستقلال الجنوب اليمني، وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الحرس الرئاسي وأنصار للحركة الانفصالية الجنوبية بالقرب من القصر الرئاسي المشيد على قمة تل بمديرية كريتر بالمدينة الساحلية الجنوبية، وذلك بعد جنازة بعض الجنود الذين لاقوا حتفهم في ذلك الهجوم الصاروخي الذي استهدف عرضا عسكريا.

وقتل شخص يوم الخميس برصاصة طائشة بينما كان يسير في الشارع عندما تصاعد القتال مجددا، حسبما أفاد شهود وأقارب للقتيل. وتردد دوي إطلاق نار وأسلحة ثقيلة ليلا بينما شوهد دخان متصاعد.

والقصر الرئاسي خال إلى حد بعيد مع وجود هادي في السعودية.

ويأتي العنف المستمر منذ يوم الاربعاء في عدن بعدما قالت الإمارات، العضو في التحالف والتي سلحت ودربت جماعات انفصالية جنوبية، في أواخر يونيو حزيران إنها بدأت سحب قواتها من اليمن.

وقال مسؤولان يمنيان إن تعزيزات سعودية تشمل قوات ومركبات وصلت عدن يوم الخميس، استمرارا لزيادة القوات السعودية في المناطق التي تخليها قوات الإمارات.

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