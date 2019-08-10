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المملكة العربية السعودية

التحالف بقيادة السعودية يهدد باستخدام "القوة العسكرية" لفرض وقف فوري

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بقلم:  Euronews 
تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن
تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن -
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رويترز
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دعا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء السبت إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في مدينة عدن الواقعة في جنوب اليمن إثر سيطرة الانفصاليون على القصر الرئاسي وجميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة. وهدد التحالف بإستخدام "القوة العسكرية" ضدّ من يخالف ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي قوله إن قيادة التحالف "تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة(...) وتؤكّد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضدّ كل من يخالف ذلك".

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كما وجهت المملكة الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.

المصادر الإضافية • الوكالات