فيديو: سلسلة انفجارات تهز مستودعا تركيا للذخيرة قرب الحدود السورية

قالت قناة (إن تي في) التركية إن سلسلة من الانفجارات هزت في وقت مبكر من فجر الجمعة مستودعاً للأسلحة في بلدة ريحانلي بإقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية دون تقارير عن وقوع إصابات بشرية.

وطبقاً للقناة، وأخلت قوات الأمن التركية المنازل المجاورة للمستودع.

وأضافت المحطة أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت في حوالي الساعة 0030 بتوقيت غرينتش.

وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن حريقا اندلع بعد الانفجارات في بعض أجزاء مستودع الذخيرة العسكري، الواقع قرب استاد لكرة القدم إلى الشمال مباشرة من بلدة ريحانلي الحدودية.

وقال تلفزيون (إن.تي.في) إنه تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي المتجه شمالا من ريحانلي وطرق أخرى قريبة عقب الانفجارات.

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