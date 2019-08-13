ترامب: موسم عيد الميلاد سبب تأجيل فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف ترامب قائلاً للصحفيين "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس (عيد الميلاد)".

وقال إنه كان متفائلاً دائماً بشأن إتفاقية تجارية مع الصين، وأضاف أن محادثة هاتفية جرت مع الجانب الصيني كانت إيجابية جداً.

رغم أنه اتهم في وقت سابق اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس عبر تغريدة بكين بالاستمرار بالعودة عن التزاماتها بشأن شراء السلع الزراعية.

وكتب على تويتر"كالعادة قالت الصين إنها ستشتري "كمية كبيرة" من مزارعينا الأميركيين الرائعين. حتى الآن لم يفعلوا ما قالوه".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد قالت في بيان إن مسؤولين تجاريين أمريكيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف يوم الثلاثاء قدم خلالها الجانب الصيني إحتجاجاً قوياً على فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بدءاً من الشهر القادم.

في الوقت نفسه أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن واشنطن سترجيء فرض الرسوم الجديدة البالغة 10 في المئة على بعض المنتجات الصينية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية.

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