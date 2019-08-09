ترامب يقول إنه تلقى رسالة "جميلة" من كيم تشرح أسباب العمليات الاخيرة لاطلاق صواريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفين يوم الجمعة إنه تلقى "رسالة جميلة جدا" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مشيرا إلى أنه قد يعقد اجتماعا آخر معه.

لكن ترامب الذي قال إنه تلقى الرسالة يوم الخميس لم يحدد متى سيعقد هذا الاجتماع.

وتجري كوريا الشمالية اختبارات صاروخية على الرغم من الاجتماع الذي عقده ترامب مع كيم في 30 يونيو حزيران واتفق خلاله الزعيمان على إحياء المحادثات المتعثرة التي لم تستأنف بعد.

واجتمع ترامب وكيم ثلاث مرات منذ أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة بشأن برنامجي بيونجيانج النووي والصاروخي لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر على صعيد تحقيق هدف واشنطن وهو إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن أسلحته النووية.

وأثارت التجارب الصاروخية الأخيرة تساؤلات بشأن مستقبل الحوار. وحذرت بيونجيانج من احتمال أن تنهي تجميد تجاربها على الصواريخ النووية والصواريخ طويلة المدى الذي تفرضه منذ 2017. وأشار ترامب مرارا إلى أن تجميد هذه الأنشطة يمثل دليلا على نجاح الاتصالات مع كيم المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إنه يأمل استئناف المحادثات وإن الجانب الأمريكي يخطط لمفاوضات في غضون بضعة أسابيع.

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