مسعف والجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا على حدود غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن جنوده أطلقوا النار على نشط فلسطيني على حدود غزة يوم الأحد وقال مسعف فلسطيني إن الرجل قُتل.
ويأتي هذا بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص يوم السبت أربعة فلسطينيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المضطربة.
وقال الجيش في بيان إن "قوات الدفاع الإسرائيلية رصدت إرهابيا مسلحا كان يقترب من السياج الأمني في قطاع غزة الشمالي. أطلق الإرهابي النار تجاه القوات".
ورد الجنود على النار بالمثل وأطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع تابع لحركة حماس التي تحكم غزة.
وقال مسعف فلسطيني لرويترز إن الرجل قُتل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث لم يؤد لإصابة أي جندي.ولم يصدر تعليق رسمي من المسؤولين الفلسطينيين أو من جماعات النشطين بغزة.
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة في 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع معللة ذلك بأسباب أمنية.
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