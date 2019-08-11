مسعف والجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا على حدود غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن جنوده أطلقوا النار على نشط فلسطيني على حدود غزة يوم الأحد وقال مسعف فلسطيني إن الرجل قُتل.

ويأتي هذا بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص يوم السبت أربعة فلسطينيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المضطربة.

وقال الجيش في بيان إن "قوات الدفاع الإسرائيلية رصدت إرهابيا مسلحا كان يقترب من السياج الأمني في قطاع غزة الشمالي. أطلق الإرهابي النار تجاه القوات".

ورد الجنود على النار بالمثل وأطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع تابع لحركة حماس التي تحكم غزة.

An armed terrorist from Gaza just approached the border fence with Israel & opened fired at IDF troops, who responded with fire towards him. Our tanks also fired at a Hamas target in Gaza.



This is the 2nd morning we caught armed terrorists on Israel’s border fence with Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) August 11, 2019

وقال مسعف فلسطيني لرويترز إن الرجل قُتل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث لم يؤد لإصابة أي جندي.ولم يصدر تعليق رسمي من المسؤولين الفلسطينيين أو من جماعات النشطين بغزة.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة في 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع معللة ذلك بأسباب أمنية.

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