إجراء قانوني جديد من إدارة ترامب يستهدف المهاجرين الشرعيين "الأفقر"

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الإثنين، عن حزمة جديدة من القوانين، يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لأنهم "أفقر"، حتى لو تقدموا إليها بالطريقة الشرعية.

وسيسري مفعول القوانين التي طال انتظارها، والتي ضغط ستيفن ميلر، كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، من أجل المصادقة عليها، اعتباراً من منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم.

بحكم القانون الجديد، ترجح وكالة رويترز للأنباء أن يتم رفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة للذين لا يستوفون معايير الدخل، أو ممن قد يتلقون مساعدات من الدولة، في قطاع الإسكان العام، أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء (إعاشات إلخ...)

وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتياً" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة".

وقال خبراء إن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين.

وانتقد دعاة حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهدا للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونجرس لطلب تغيير القانون الأمريكي.

وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها.

وتم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016.

واللائحة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة".

وفي السنوات الماضية عرف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية بأنهم عبء على الدولة.

ومعظم المهاجرين غير المقيمين غير مؤهلين لبرامج المساعدات الرئيسية إلى أن يحصلوا على البطاقة الخضراء لكن اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي توسع مفهوم "عبء على الدولة" الذي يحول دون حصول مزيد من الناس على الإقامة.

وسيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة وتوسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.

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