لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

النرويج

مهاجم المسجد بالنرويج يرفض الإقرار بالذنب

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
ضباط شرطة مسلحون يحرسون مسجد النور في النرويج في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى
ضباط شرطة مسلحون يحرسون مسجد النور في النرويج في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت محامية المشتبه به في إطلاق نار على مصلين في مسجد بالنرويج يوم السبت وفي قتل أخته غير الشقيقة في واقعة منفصلة إن موكلها لا يعترف بأي من الجريمتين ولا يتحدث مع المحققين.

وقالت المحامية لرويترز يوم الاثنين "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق يوم الاثنين بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع.

كانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان الرجل قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. كان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله.

للمزيد على يورونيوز:

ما أهمية سيطرة الجيش السوري على بلدة الهبيط الاستراتيجية؟

أسبوع حاسم لحكومة إيطاليا المهددة بالسقوط

روسيا تكرم خمسة خبراء نووين قتلوا في انفجار غامض تسبب في ارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب