شاهد: محمد بن زايد في ضيافة العاهل السعودي وولي عهده

عقد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم اجتماعاً مع العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية.

وحثت الإمارات اليوم، الإثنين، الانفصاليين اليمنيين الجنوبيين الذين تدعمهم والذين سيطروا على مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على الدخول في حوار لنزع فتيل الأزمة.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضاً في بيان بعد اجتماعه مع ولي عهد السعودية في المملكة إن الدولتين الخليجيتين الحليفتين "تقفان معاً، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة".

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