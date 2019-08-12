شاهد: نجما المنتخب الروسي كوكورين وماماييف يخوضان مباراة كرة قدم في السجن

قاد اللاعبان الدوليان السابقان في روسيا ألكسندر كوكورين وبافيل ماماييف فريقهما المؤسَّس داخل السجن، إلى الفوز بمباراة كرة قدم للسجناء ضد فريق محترف يوم السبت الفائت.

وفاز فريق ألكسندر كوكورين وبافيل ماماييف في المباراة بنيجة 4-2، وسجل ماماييف، هدفين وفاز كوكورين بجائزة رجل المباراة.

وسجن اللاعبان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعدما أظهرت لقطات، نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع، رجلاً يتعرض للركل واللكم في الشارع من جانب مجموعة من الأشخاص إضافة إلى واقعة أخرى تعرض فيها اثنان من موظفي الخدمة المدنية لاعتداء في مقهى، وشارك اللاعبان في الواقعتين.

وشارك كوكورين في 48 مباراة دولية مع منتخب روسيا إلا أنه غاب عن مونديال روسيا هذا العام بسبب إصابة بالركبة، وقد كان محط أنظار كبار الأندية في أوروبا.

بينما شارك مامايف مع المنتخب الروسي 15 مرة لكنه أيضاً لم يشارك في آخر نسخ كأس العالم صيف هذا العام.

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