كلوب محبط من إصابة مشجع لحارسه أدريان: الأمر ليس مضحكاً

أعرب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الجمعة عن إحباطه بعد إصابه حارس مرمى الفريق أدريان سان ميغل إثر تدخل من احد مشجعي الفريق نزل إلى ارض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد فوزهم بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لا شك في مقدار حبنا لجماهيرنا ولكن إذا كان يمكنهم التوقف عن هذا الفعل... الأمر ليس مضحكاً".

وأضاف: "أدريان تعرض لإصابة بتورم في الكاحل من قبل أحد المشجعين، الذي اقتحم أرضية الملعب بعد نهاية السوبر الأوروبي".

وتابع كلوب "لقد كانت قدم أدريان بالأمس منتفخة، ولكن اليوم يبدو وأن الوضع أفضل، علينا أن ننتظر ونرى، إذا لم يكن أدريان لائقًا للمشاركة، فإن أندي لونرغان سيشارك كحارس أساسي".

وقد يغيب الحارس الإسباني أدريان عن لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز التي سيخوضها الريدز أمام ساوثهامبتون السبت على ملعب "سانت ماري"، حيث أشار كلوب إلى أن الحالة الصحية لأدريان تحتاج إلى تقييم من طرف طبيب النادي "الفريق الطبي للنادي سيحتاج إلى تقييم إصابة أدريان قبل التنقل إلى ساوثهامبتون خاصة أنه يعاني من تورم".

وفي حالة غياب أدريان عن اللقاء سيكون المدرب الألماني مضطرا لإقحام الحارس الثالث لليفربول أندي لونرجان بسبب إصابة الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

ويبلغ أندي لونرجان 35 عاما وقد تكون مشاركته مع الريدز السبت أول مباراة له مع النادي بعد إلتحاقه بليفربول خلال الصيف إثر نهاية عقده مع ميدلسبرة الإنجليزي.

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وفاز ليفربول بطل دوري الأبطال على تشيلسي بخمسة ركلات ترجيح مقابل أربعة وتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد التعادل بهدفين لهدفين في الوقت الإضافي في اسطنبول الأربعاء. وتصدى الحارس أدريان بقدمه لتسديدة تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ليضمن الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب.

وكانت لحظة مذهلة للحارس الإسباني الذي انضم إلى ليفربول قبل تسعة أيام ووجد نفسه في التشكيلة الأساسية بعد إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر في افتتاح الدوري الإنجليزي ضد نوريتش سيتي الجمعة.