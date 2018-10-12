اعتقال لاعبين في المنتخب الروسي لشهرين واحتمال الحكم بسجنهما وفرض عقوبات عليهما بسبب الشغب

حكم على لاعبين في المنتخب الروسي بالاعتقال الاحتياطي حتى الثامن من كانون أول/ ديسمبر موعد محاكمتهما بناء على توجيه اتهامات لهما بالعنف وإثارة الشغب وسط موسكو.
وسيبقى اللاعبان ألكساندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبرغ وبافيل ماماييف لاعب وسط كراسنودار تحت الاحتجاز لشهرين كما حكم قاضيان في موسكو أثناء التحقيقات الجنائية التي تقودها الشرطة بخصوص الأفعال التي ارتكبها اللاعبان.
وتم تسجيل أحداث الشغب التي يزعم أن اللاعبين شاركا فيها على كاميرات المراقبة وانتشرت بشكل هائل بين الروس وتناقلتها وسائل إعلام روسية، كما استدعت رد فعل من الكرملين.
وفي التفاصيل أظهرت الصور هجوماً على رجل في الشارع وضربه من قبل عدة أشخاص من ضمنهم اللاعبين، إضافة إلى موظفين اعتدي عليهما في مقهى من قبل نفس المجموعة.
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ورغم اعتذار ماماييف من الرجل المعتدى عليه، إلا أنه إضافة إلى كوكورين يواجه احتمال السجن لمدة قد تصل لسبع سنوات، كما يواجهان فرض عقوبات من نواديهما.
وشارك كوكورين في 48 مباراة دولية مع منتخب روسيا إلا أنه غاب عن مونديال روسيا هذا العام بسبب إصابة بالركبة، بينما شارك مامايف مع المنتخب الروسي 15 مرة لكنه أيضاً لم يشارك في آخر نسخ كأس العالم صيف هذا العام.