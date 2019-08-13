وفاة حسين سالم رجل الأعمال المصري المقرب من مبارك في إسبانيا

فارق الحياة عن عمر ناهز 85 عاماً رجل الأعمال المصري الشهير والمثير للجدل حسين سالم والذي وافته المنية في مدريد، حيث يقيم منذ عام 2011 في إسبانيا.

ويعد سالم من أبرز رجال الأعمال المصريين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان ممن واجهوا تهماً ومحاكمات بعد ثورة يناير عام 2011.

وحكم على رجل الأعمال عام 2011، بالسجن سبع سنوات وغرامات مالية تتجاوز 4 مليارات دولار على خلفية إدانته بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل والتربح غير المشروع كذلك، برئ منها عام 2014.

وقبض على سالم بموجب مذكرة دولية من قبل الإنتربول الدولي في يونيو 2011 في إسبانيا، قبل الإفراج عنه بعدها بكفالة ضخمة بلغت 27 مليون يورو.

وتنازل سالم عن نحو 5 مليارات جنيه استردتها إدارة الكسب غير المشروع في إطار مصالحة عقدها مع الدولة المصرية عام 2016.

ولسالم استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG).

ولد حسين سالم في 11 نوفمبر 1933 في حلوان.

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